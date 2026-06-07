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U Evroligi se sprema revolucija! Evroliga planira potez koji bi mogao drastično da promeni dosadašnji sistem delegiranja sudija u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno potvrdio je da će organizacija već od naredne sezone početi da koristi veštačku inteligenciju prilikom određivanja arbitara za mečeve.

Jedna od tema koja godinama izaziva polemike među navijačima, trenerima i klubovima jeste upravo izbor sudija za najvažnije utakmice. U Evroligi veruju da bi nova tehnologija mogla da smanji prostor za ljudski faktor i učini proces transparentnijim.

Jedna od stvari o kojima razmišljamo i koju ćemo implementirati jeste korišćenje tehnologije i veštačke inteligencije za nominovanje sudija - rekao je Bueno tokom predstavljanja planova za budućnost takmičenja.

Prema pisanju evropskih košarkaških medija, sistem neće donositi konačne odluke umesto ljudi, već će analizirati veliki broj parametara i predlagati najoptimalnije sudijske trojke za svaku utakmicu. Među kriterijumima bi mogli da budu forma sudija, prethodna iskustva sa određenim ekipama, broj suđenih mečeva u kratkom periodu, putovanja, pa čak i statistički podaci o njihovim odlukama tokom sezone.

Robert Lotermozer, Sreten Radović, Oleg Latiševs, Evroliga Foto: Printskrin

Ovakav model već godinama postoji u različitim oblicima u profesionalnom sportu, ali bi Evroliga mogla da postane jedno od prvih velikih košarkaških takmičenja koje će veštačku inteligenciju direktno uključiti u proces delegiranja arbitara.

Vest je odmah izazvala burne reakcije među navijačima na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da će algoritmi smanjiti mogućnost spornih delegiranja i povećati poverenje u takmičenje, drugi se pitaju da li je moguće prepustiti tako važan deo organizacije tehnologiji.

Posebno će biti zanimljivo videti kako će na ovu novinu reagovati klubovi poput Partizan, Crvena zvezda, Real Madrid i Panathinaikos, čiji navijači često vode žestoke rasprave upravo o suđenju i izboru arbitara.

Jedno je sigurno - od naredne sezone Evroliga ulazi u novu eru.