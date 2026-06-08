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Kraj spekulacija!

Kapiten Srbije i iskusni NBA as, Bogdan Bogdanović, doneo je odluku o svojoj budućnosti i jasno poručio da povratak u Evropu trenutno nije opcija.

Iako su ga brojni mediji poslednjih meseci povezivali sa Partizanom i potencijalnim povratkom u Evroligu, Bogdan je poslao nedvosmislenu poruku - ostaje u NBA ligi.

1/15 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Prema navodima grčkog SDNA, srpski reprezentativac ne planira da se vraća preko Atlantika, a u razgovoru o budućnosti kratko je otklonio sve dileme.

"Ne vraćam se još. Ostaću ovde još neko vreme, nadam se", poručio je Bogdanović.

Ova izjava odjeknula je među navijačima Partizana, koji su se nadali da bi upravo ovog leta mogli da vide jednog od svojih ljubimaca ponovo u crno-belom dresu. Poslednjih meseci gotovo da nije bilo nedelje bez novih glasina o njegovom povratku u Beograd, ali je Bogdan sada praktično ugasio takve priče.

Bogdanović je i ranije bio suočen sa brojnim pitanjima o mogućem povratku u Evropu, posebno zbog čestih spekulacija koje su ga povezivale sa Partizanom. Međutim, srpski reprezentativac je u više navrata isticao da je u potpunosti fokusiran na NBA ligu i obaveze u dresu Los Anđeles Klipersa.

"Vidim te priče i drago mi je zbog toga, ali trenutno sam potpuno posvećen onome što radim ovde", poručio je Bogdanović, jasno stavljajući do znanja da povratak na evropske parkete još nije tema.

Iako je imao sezonu koju su obeležili problemi sa povredama i promenljiva minutaža, srpski bek očigledno smatra da još nije rekao poslednju reč u najjačoj ligi sveta. Upravo zato je odlučio da odbije zov Evrope i nastavi NBA misiju.

Nažalost, navijači Partizana moraće još da čekaju svog ljubimca. Bogdanovićev povratak ostaje velika želja, ali prema njegovim rečima, taj film se neće gledati ovog leta.