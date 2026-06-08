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Glasine iz evropskih košarkaških krugova ponovo su usmerene ka Beogradu, gde se uveliko priča o mogućem pojačanju Partizana pod košem.

Prema informacijama španskog portala "Encestando" crno-beli su veoma blizu dogovora sa centrom MonakaKevarijusom Hejsom!

Partizan je ozbiljno zagrizao za iskusnog centra i navodno je već napravljen značajan korak ka dogovoru o dvogodišnjoj saradnji.

Hejs, koji trenutno nosi dres Monaka, navodno je na radaru više evroligaških klubova, ali se beogradski crno-beli u ovom trenutku pominju kao najkonkretniji i najbrži u pregovorima. Iako ima važeći ugovor, u inostranim medijima se navodi da bi Monako mogao da razmotri rastanak ukoliko se poklope finansijski i sportski uslovi, što je otvorilo prostor za Partizan da uđe u završnu fazu pregovora.

Radi se o igraču koji je godinama prisutan u Evroligi i koji je karijeru gradio kroz timove poput Žalgirisa, Pariza i ASVEL-a, pre nego što je stigao u Monako.

Hejs je poznat kao igrač koji donosi stabilnost u odbrani, posebno kroz zaštitu obruča i skok igru, dok u napadu uglavnom igra jednostavne i sigurne role. Tokom karijere u Evroligi važio je za pouzdanog "radnika" u reketu, nekoga ko ne traži pažnju, ali menja tok utakmica kroz defanzivne detalje.

Ukoliko do dogovora zaista dođe, Partizan će dobiti igrača koji ne troši lopte, ali podiže čvrstinu i omogućava spoljnim pozicijama veću slobodu.