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Francuski klub Asvel ovog leta pravi ozbiljan projekat i ne krije ambicije da se umeša u borbu sa najvećima.

Prema pisanju "Basket Newsa", Danijel Tajs je postao prioritet broj jedan u prelaznom roku, a razgovori dve strane već su u poodmakloj fazi.

Posebno je zanimljivo što Asvel poslednjih nedelja važi za jednog od najaktivnijih klubova na tržištu. Španski i francuski mediji pišu da je klub obezbedio značajna finansijska sredstva, da su stigli novi investitori i da se sprema jedna od najambicioznijih sezona u novijoj istoriji kluba.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tajs iza sebe ima bogatu karijeru. Pre dolaska u Monako igrao je godinama u NBA ligi za ekipe poput Bostona, Čikaga, Hjustona i Indijane, da bi se potom vratio u Evropu i pojačao Monako. Njegovo iskustvo, čvrstina u reketu i kvalitet u oba pravca igre čine ga jednim od najtraženijih visokih igrača na tržištu.

Dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da je Asvel odlučan da napravi tim sposoban za mnogo više od samog učešća u Evroligi. Posle katastrofalne prošle sezone, u kojoj je završio pri dnu tabele, klub je pokrenuo veliku rekonstrukciju i već se povezuje sa nekoliko zvučnih imena evropske košarke.

Ukoliko pregovori budu uspešno završeni, Monako bi mogao da ostane bez još jednog važnog igrača, dok bi Asvel dobio centra koji iza sebe ima više od decenije igranja na najvišem nivou. Za sada nema potvrde da je dogovor postignut, ali strani mediji tvrde da je francuski klub trenutno u najboljoj poziciji da završi posao.