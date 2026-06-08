Real Madrid je odlučio da Serđo Skariolo ostane glavni trener, uprkos debaklu u ovoj sezoni.
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REAL SE NE OBAZIRE NA DEBAKL! U Madridu veruju Skariolu!
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Real Madrid je doneo odluku vezanu za glavnog trenera Serđa Skariola nakon debakla u ovoj sezoni.
Kako prenose španski mediji, Skariolo će ostati na klupi Madriđana!
Serđo Skariolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Skariolo je potpisao trogodišnji ugovor, što znači da ima još dve godine u Madridu i otkup istog bio bi neverovatno skup, a pred njima je jako naporno leto.
Podsetimo, Real je ispao u Liga Endesi u četvrtfinalu, a poražen je i u finalu Evrolige
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