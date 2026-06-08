Slušaj vest

Real Madrid je doneo odluku vezanu za glavnog trenera Serđa Skariola nakon debakla u ovoj sezoni.

Kako prenose španski mediji, Skariolo će ostati na klupi Madriđana!

Serđo Skariolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Skariolo je potpisao trogodišnji ugovor, što znači da ima još dve godine u Madridu i otkup istog bio bi neverovatno skup, a pred njima je jako naporno leto.

Podsetimo, Real je ispao u Liga Endesi u četvrtfinalu, a poražen je i u finalu Evrolige

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU: FIFA EKSPRESNO IZBACILA NAJVEĆU ZVEZDU: Pao na doping kontroli - presedan kakav se ne pamti!
Kako je FIFA izbacila MAradonu sa Mundijala
FudbalTORNADO U SRBIJI! Leteli sunđeri od 100 kg, dramatične scene kao iz filma! (VIDEO)
Tornado u Srbiji
KošarkaVELIKA ŠANSA ZA ZVEZDU? Vučević napušta Boston - mogu li crveno-beli da ostvare dugodišnji san?
profimedia-1078220985.jpg
FudbalLOIZU STIGAO U BEOGRAD - ZVEZDA ČEKA "DA"! Na Marakani žestoko krenuli u prelazni rok!
Crvena zvezda - OFK Beograd

 .

BONUS VIDEO:

00:19
Slavlje košarkaša Spartaka nakon rušenja Zvezde Izvor: Kurir