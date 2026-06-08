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Katastrofalna sezona Virtusa iz Bolonje mogla bi da donese tektonske promene u slavnom italijanskom klubu. Nakon eliminacije u plej-ofu Serije A od Venecije, uprava je odlučila da krene u potpunu rekonstrukciju tima, a prema pisanju italijanskih medija, malo ko može da se oseća sigurno.

Virtus je sezonu završio daleko ispod očekivanja. Duško Ivanović je tokom takmičarske godine napustio klupu, a njegov naslednik Nenad Jakovljević nije uspeo da preokrene situaciju. Iako je bolonjski velikan u plej-of ušao sa prve pozicije, već u četvrtfinalu doživeo je bolan krah.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Prema navodima bolonjskog izdanja lista "Republika", koje prenosi "Backdoor Podcast", rekonstrukcija ekipe već je počela.

- Rekonstrukcija u Virtusu iz Bolonje praktično je već počela. Trenutno je potvrđeno pet igrača: Heket, Alston, Ferari, Diuf i Dijara. Kada je reč o novajlijama, već se kao izvesna pojačanja u bekovskoj liniji i na poziciji plejmejkera pominju Belo, Kazarin i Baldaso, uz centra Kokilu, koji stiže na pozajmicu iz Dubaija. Prati se i Sankare, trenutno u Riminiju, dok se za Nijanga čeka da NCAA definiše pravila angažmana - navode italijanski mediji.

Posebno zanimljiv deo odnosi se na status nekolicine igrača dobro poznatih regionalnoj košarkaškoj publici. Tu govorimo o Alenu Smailagiću, Luki Vildozi i Jagu dos Santosu.

- Karsen Edvards deluje kao igrač koji će napustiti Bolonju - Makabi se najčešće pominje kao njegova naredna destinacija, dok su u pozadini Pariz i Žalgiris iz Kaunasa. Nikola Akele je već na izlaznim vratima i ide ka Milanu. Jago Dos Santos će završiti svoju epizodu u crno-belom, kao i Met Morgan, koji gleda ka drugim opcijama. U ugovorima se i dalje nalaze Karim Jalou, Alen Smailagić i Luka Vildosa, ali nijedan od njih trojice ne smatra se nedodirljivim - piše "Republika".

1/7 Vidi galeriju Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot

Pred čelnicima Virtusa je vrelo leto. Posle neuspeha u Evroligi i razočaravajućeg kraja domaćeg prvenstva, u Bolonji su rešeni da naprave potpuno novi tim koji bi već naredne sezone trebalo da vrati klub u borbu za trofeje.

Može li Partizan da vrati Smailagića?

Jedno od pitanja koje se već nameće među navijačima Partizana jeste da li bi crno-beli mogli da iskoriste situaciju u Virtusu i vrate Alena Smailagića u svoje redove.

Srpski krilni centar ima važeći ugovor sa klubom iz Bolonje, ali prema navodima italijanskih medija, ne nalazi se među igračima koji imaju zagarantovano mesto u projektu za narednu sezonu. Upravo zbog toga otvara se prostor za različite spekulacije na tržištu.

1/17 Vidi galeriju Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

Smailagić je dres Partizana nosio od 2021. do 2024. godine i za to vreme osvojio je regionalnu ABA ligu, dok je pod vođstvom Željka Obradovića postao važan deo rotacije crno-belih. Njegova energija, atletizam i mogućnost da pokriva više pozicija u reketu ostali su u lepom sećanju navijača Partizana, pa nije iznenađenje što se njegovo ime ponovo dovodi u vezu sa povratkom u Beograd.

Ipak, za sada nema konkretnih informacija o eventualnim pregovorima, a ostaje da se vidi da li će Partizan tokom leta zaista pokušati da vrati jednog od ljubimaca navijača ili će Smailagić karijeru nastaviti na nekoj drugoj adresi.

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