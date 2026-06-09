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Vredno se radi u Partizanu!

Crno-beli polako sklapaju tim za narednu sezonu, a sada je došao red na još jedan važan potpis!

Tonje Džekiri Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Naime, kako prenosi "Meridian Sport", Tonje Džekiri, koji je zimus stigao iz moskovskog CSKA, produžio ugovor na dve godine.

Džekiri je u Evroligi odigrao 15 mečeva i imao prosek 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao gotovo istovetan učinak kao u elitnom evropskom takmičenju - 9,4 poena uz 4,9 skokova i 1,6 asistencija.

Partizan će, prema najavama, u sledećoj sezoni moći da računa na jaku centarsku liniju u vidu Bruna Fernanda, Tonjea Džekirija i Kavarijusa Hejsa - koji je će postati novi igrač crno-belih.

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