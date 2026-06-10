Pakuju kofere!
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ZVANIČNO! Anadolu Efes se rastao sa Amerikancima!
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Završio je Anadolu Efes razočaravajuću sezonu porazom u polufinalu turskog plej-ofa od Fenerbahčea i ekspresno se okrenuo pripremanju ekipe za narednu
Klub je i zvanično potvrdio da se rastao sa tandemom američkih košarkaša, Sejbenom Lijem i Kolom Svajderom.
Sejben Li Foto: Starsport
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Li će izvesno karijeru nastaviti u Žalgirisu, sa kojim je dogovorio dvogodišnju saradnju, dok je neizvesno šta čeka Svajdera, koji nije uspeo da se nametne u prvoj sezoni s ove strane Atlantika.
Jasno je da je ovo samo početak promena u Efesu, koje će po svemu sudeći biti korenite.
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