SENZACIONALAN VELEOBRT! AMERIKANAC STIŽE U ZVEZDU? Crveno-beli ispred nosa "kradu" milionsko pojačanje Partizana...
Sjajni centar utanačio je sve detalje sa Partizanom i ugovor vredan na tri miliona dolara i čekalo se samo da stavi potpis na vernost crno-belima.
Međutim kako Kurir nezvanično saznaje sada se u igru uključila i Crvena zvezda, kojoj je takođe Hejs zapao za oko i postoje realne šanse da umesto u Partizanu na kraju završi u Zvezdi.
Hejs u Beograd dolazi iz Monaka, gde je nastupao tokom prethodne sezone, a tokom karijere nosio je i dresove Žalgirisa, Pariza i Asvela. Reč je o igraču sa značajnim iskustvom u Evroligi
Hejs je poznat po velikoj energiji, zaštiti obruča, skakačkom učinku i čvrstoj odbrani, segmentima igre koje je stručni štab želeo dodatno da unapredi.
Sa nestrpljenjem čekamo epilog i čiji će dres beogradskih večitih rivala Hejs na kraju zadužiti.