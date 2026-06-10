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Sjajni centar utanačio je sve detalje sa Partizanom i ugovor vredan na tri miliona dolara i čekalo se samo da stavi potpis na vernost crno-belima.

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Međutim kako Kurir nezvanično saznaje sada se u igru uključila i Crvena zvezda, kojoj je takođe Hejs zapao za oko i postoje realne šanse da umesto u Partizanu na kraju završi u Zvezdi.

Hejs u Beograd dolazi iz Monaka, gde je nastupao tokom prethodne sezone, a tokom karijere nosio je i dresove Žalgirisa, Pariza i Asvela. Reč je o igraču sa značajnim iskustvom u Evroligi

Hejs je poznat po velikoj energiji, zaštiti obruča, skakačkom učinku i čvrstoj odbrani, segmentima igre koje je stručni štab želeo dodatno da unapredi.

Sa nestrpljenjem čekamo epilog i čiji će dres beogradskih večitih rivala Hejs na kraju zadužiti.

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