PROMENE U EVROLIGI: Ovaj klub leti iz takmičenja - dogodine u Evrokupu?
KK Monako nalazi se već duže vremena u teškoj finansijskoj krizi.
Otud sve više spekulacija da bi klub iz Kneževine naredne sezone mogao da zaigra u Evrokupu!
Prema saznanjima "BasketNewsa", očekuje se da poslednje mesto u Evroligi pripadne ili Monaku ili Bešiktašu, a oba kluba već se nalaze na listi učesnika Evrokupa. To znači da će zasigurno to jedno upražnjeno mesto biti popunjeno naknadno, tako da se očekuje dodela ukupno dve specijalne pozivnice.
Odluka će biti doneta na sastanku zakazanom za 26. jun.
- I dalje smo u trci za vajld-kard za Evroligu. Razgovori sa gospodinom Buenom i čelnicima Evrolige ostaju konstruktivni i produktivni, a naš predlog je već prosleđen Bordu - rekao je Oleksij Jefimov, generalni menadžer Monaka, koji muku muči sa finansijskim problemima.
- Oduvek smo govorili da je, osim naredne sezone, ključno pitanje za Monako priča o franšizi i projektu proširenja lige. Upravo to može da donese pravu dugoročnu stabilnost klubu i sačuva njegovu privlačnost za strateške investitore. Monako se prethodnih godina etablirao kao prepoznatljiv evroligaški brend i ostajemo potpuno posvećeni izgradnji održivog i ambicioznog projekta na najvišem evropskom nivou - dodao je Jefimov.
Ukupno 32 tima biće podeljena u četiri grupe sa po osam ekipa, a plasman u plej-of izboriće 16 najboljih. Nokaut fazu činiće osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale, a sve serije igraće se na dve dobijene utakmice.
Spisak učesnika Evrokupa:
Aris (Grčka) – petogodišnja licenca
*Monako (Monako) – petogodišnja licenca
Bahčešehir (Turska) – petogodišnja licenca
Tortona (Italija) – petogodišnja licenca
*Bešiktaš (Turska) – petogodišnja licenca
Budućnost (Crna Gora) – petogodišnja licenca
Cedevita Olimpija (Slovenija) – petogodišnja licenca
Burg (Francuska) – petogodišnja licenca
Trento (Italija) – petogodišnja licenca
Hapoel Jerusalim (Izrael) – petogodišnja licenca
Tenerife (Španija) – petogodišnja licenca
Le Man (Francuska) – petogodišnja licenca
Lijetkabelis (Litvanija) – petogodišnja licenca
London Lions (Velika Britanija) – petogodišnja licenca
Neptunas (Litvanija) – petogodišnja licenca
Kemnic (Nemačka) – petogodišnja licenca
PAOK (Grčka) – petogodišnja licenca
Ulm (Nemačka) – petogodišnja licenca
Frankfurt (Nemačka) – petogodišnja licenca
Turk Telekom (Turska) – petogodišnja licenca
Kluž (Rumunija) – petogodišnja licenca
Venecija (Italija) – petogodišnja licenca
Balkan (Bugarska) – jednogodišnje učešće
Roma (Italija) – jednogodišnje učešće
Manresa (Španija) – jednogodišnje učešće
Napoli (Italija) – jednogodišnje učešće
Riga (Letonija) – jednogodišnje učešće
Rostok (Nemačka) – jednogodišnje učešće
Šjauljaj (Litvanija) – jednogodišnje učešće
Šlonsk (Poljska) – jednogodišnje učešće
Tofaš (Turska) – jednogodišnje učešće
*Vajld-kard – biće naknadno dodeljen
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