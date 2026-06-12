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KK Monako nalazi se već duže vremena u teškoj finansijskoj krizi.

Otud sve više spekulacija da bi klub iz Kneževine naredne sezone mogao da zaigra u Evrokupu!

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Prema saznanjima "BasketNewsa", očekuje se da poslednje mesto u Evroligi pripadne ili Monaku ili Bešiktašu, a oba kluba već se nalaze na listi učesnika Evrokupa. To znači da će zasigurno to jedno upražnjeno mesto biti popunjeno naknadno, tako da se očekuje dodela ukupno dve specijalne pozivnice.

Odluka će biti doneta na sastanku zakazanom za 26. jun.

- I dalje smo u trci za vajld-kard za Evroligu. Razgovori sa gospodinom Buenom i čelnicima Evrolige ostaju konstruktivni i produktivni, a naš predlog je već prosleđen Bordu - rekao je Oleksij Jefimov, generalni menadžer Monaka, koji muku muči sa finansijskim problemima.

- Oduvek smo govorili da je, osim naredne sezone, ključno pitanje za Monako priča o franšizi i projektu proširenja lige. Upravo to može da donese pravu dugoročnu stabilnost klubu i sačuva njegovu privlačnost za strateške investitore. Monako se prethodnih godina etablirao kao prepoznatljiv evroligaški brend i ostajemo potpuno posvećeni izgradnji održivog i ambicioznog projekta na najvišem evropskom nivou - dodao je Jefimov.

Ukupno 32 tima biće podeljena u četiri grupe sa po osam ekipa, a plasman u plej-of izboriće 16 najboljih. Nokaut fazu činiće osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale, a sve serije igraće se na dve dobijene utakmice.

Spisak učesnika Evrokupa:

Aris (Grčka) – petogodišnja licenca

*Monako (Monako) – petogodišnja licenca

Bahčešehir (Turska) – petogodišnja licenca

Tortona (Italija) – petogodišnja licenca

*Bešiktaš (Turska) – petogodišnja licenca

Budućnost (Crna Gora) – petogodišnja licenca

Cedevita Olimpija (Slovenija) – petogodišnja licenca

Burg (Francuska) – petogodišnja licenca

Trento (Italija) – petogodišnja licenca

Hapoel Jerusalim (Izrael) – petogodišnja licenca

Tenerife (Španija) – petogodišnja licenca

Le Man (Francuska) – petogodišnja licenca

Lijetkabelis (Litvanija) – petogodišnja licenca

London Lions (Velika Britanija) – petogodišnja licenca

Neptunas (Litvanija) – petogodišnja licenca

Kemnic (Nemačka) – petogodišnja licenca

PAOK (Grčka) – petogodišnja licenca

Ulm (Nemačka) – petogodišnja licenca

Frankfurt (Nemačka) – petogodišnja licenca

Turk Telekom (Turska) – petogodišnja licenca

Kluž (Rumunija) – petogodišnja licenca

Venecija (Italija) – petogodišnja licenca

Balkan (Bugarska) – jednogodišnje učešće

Roma (Italija) – jednogodišnje učešće

Manresa (Španija) – jednogodišnje učešće

Napoli (Italija) – jednogodišnje učešće

Riga (Letonija) – jednogodišnje učešće

Rostok (Nemačka) – jednogodišnje učešće

Šjauljaj (Litvanija) – jednogodišnje učešće

Šlonsk (Poljska) – jednogodišnje učešće

Tofaš (Turska) – jednogodišnje učešće

*Vajld-kard – biće naknadno dodeljen

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