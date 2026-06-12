on ga menja u hapoelu

on ga menja u hapoelu

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Posle višemesečnih spekulacija, transfer Krisa Džonsa u Crvenu zvezdu praktično je završen. Iskusni američki plejmejker doneo je odluku da karijeru nastavi u Beogradu, a prema informacijama iz Izraela, o svojoj nameri već je obavestio čelnike Hapoela iz Tel Aviva.

Iako je izraelski klub pokušavao da zadrži jednog od važnijih igrača u svom sastavu, presudnu ulogu u konačnoj odluci odigrala je porodica košarkaša.

1/6 Vidi galeriju Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zbog složene bezbednosne situacije u Izraelu i čestih prekida takmičenja, najbliži članovi porodice savetovali su Džonsa da potraži novu sredinu, što je na kraju i prihvatio, preneo je "Mozzartsport".

Džons iza sebe ima veoma solidnu sezonu u dresu Hapoela. U Evroligi je odigrao 42 utakmice, od čega je četiri puta bio u startnoj postavi. U proseku je beležio 10 poena, 4,2 asistencije, dva skoka i jednu ukradenu loptu po meču, uz odličnih 42,3 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. Njegov indeks korisnosti iznosio je 11,8.

Dolaskom iskusnog organizatora igre, Crvena zvezda dobija provereno evroligaško ime koje bi trebalo da donese dodatnu stabilnost na poziciji plejmejkera. Ujedno, njegov transfer predstavlja jedan od najzvučnijih poteza crveno-belih u dosadašnjem toku prelaznog roka.

Sa druge strane, Hapoel je već krenuo u potragu za zamenom. Prema navodima iz Izraela, klub iz Tel Aviva nalazi se nadomak dogovora sa Džaredom Harperom, koji je prethodne sezone nastupao za Hapoel iz Jerusalima.

Kada je reč o daljim planovima Crvene zvezde, na Malom Kalemegdanu se i dalje razmatraju potencijalna pojačanja. Među imenima koja se dovode u vezu sa crveno-belima nalaze se Džastin Robinson i italijanski reprezentativac Alesandro Pajola, pa bi tim za narednu sezonu mogao da dobije još značajnih pojačanja.

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