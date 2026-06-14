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Dolazak Najdžela Hejs-Dejvisa u Panatinaikos dočekan je kao jedno od najvećih pojačanja u Evroligi. Posle sjajnih partija u prethodnim sezonama, očekivalo se da bude igrač koji će praviti razliku u najvećim utakmicama i voditi tim do trofeja.

Međutim, završnica sezone otvorila je brojna pitanja o tome da li je opravdao status jednog od najplaćenijih igrača u evropskoj košarci.

1/5 Vidi galeriju Najdžel Hejs-Dejvis Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U finalnoj seriji grčkog plej-ofa protiv Olimpijakosa, koju je tim iz Pireja dobio sa 3:2 i osvojio titulu, Hejs-Dejvis nije uspeo da ostavi ozbiljan trag.

Posebno će se pamtiti peta utakmica, u kojoj je postigao samo dva poena uz katastrofalan šut iz igre - svega 1 pogođen šut iz 13 pokušaja. U meču sezone, kada je Panatinaikosu bio potreban lider, Hejs-Dejvis je bio među najslabijim pojedincima na parketu.

Kritike nisu počele tek u finalu grčkog prvenstva. I tokom plej-of serije Evrolige protiv Valensije imao je periode veoma slabe forme i nije pružio nivo igre koji se očekuje od igrača njegovog renomea i ugovora.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Panatinaikos Evroliga peta utakmica Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia

Upravo zato sve češće se mogu čuti ocene da je njegovo angažovanje, uprkos velikom imenu, za sada daleko od očekivanog učinka. Hejz-Dejvis je zimus potpisao ugovor do leta 2028. i za to vreme zaradiće 10 miliona evra, odnosno četiri miliona po sezoni.

Kada se saberu očekivanja, visina ugovora i partije u ključnim utakmicama, mnogi navijači smatraju da je Hejs-Dejvis jedno od najvećih razočaranja među skupim pojačanjima u Evroligi.

Tokom plej-ofa Evrolige, Hejs-Devis je iskoristio slobodne dane i otputovao u Jordan, gde je obilazio turističke lokacije i objavljivao fotografije na društvenim mrežama. Posebno je izazvalo pažnju to što se putovanje dogodilo između utakmica plej-ofa, svega nekoliko dana pre narednog odlučujućeg meča.

To je izazvalo revolt kod navijača "zelenih", naročito jer je grčki tim kasnije ispao od Valesnije - iako je prethodno vodio sa 2-0 u seriji.

Naravno, kvalitet Hejs-Dejvisa nije sporan i jedna loša serija ne briše sve što je pokazao tokom karijere. Ipak, u vrhunskom sportu najveći igrači se ocenjuju po partijama u utakmicama koje odlučuju trofeje. A u finalu protiv Olimpijakosa i u završnici evroligaške sezone, Hejs-Dejvis nije bio lider kakvog je Panatinaikos očekivao kada ga je doveo kao kapitalno pojačanje.

Hejs copy-paste Parker!

Poređenja sa slučajevima igrača koji su stigli sa velikom reputacijom, a nisu uspeli da naprave razliku kada je bilo najpotrebnije, postala su neizbežna. U tom kontekstu, pojedini ga porede sa Džabarijem Parkerom u Partizanu - igračem čiji su dolazak pratili ogromni naslovi, ali čiji je učinak ostavio mnogo prostora za kritiku.

Kada je Partizan leta 2025. doveo Džabarija Parkera, transfer je predstavljen kao jedan od najvećih u novijoj istoriji evropske košarke. Nekadašnji drugi pik NBA drafta potpisao je dvogodišnji ugovor vredan oko pet miliona evra, odnosno približno 2,5 miliona po sezoni, čime je postao jedan od najplaćenijih igrača u Evroligi.

1/5 Vidi galeriju Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Međutim, ono što je trebalo da bude potez koji će Partizan podići na viši nivo pretvorilo se u veliko razočaranje. Od igrača sa takvim ugovorom očekuje se da bude lider, da rešava utakmice i pravi razliku protiv najboljih timova Evrope. Umesto toga, Parker je tokom sezone često delovao nezainteresovano, fizički nespremno i daleko od nivoa koji opravdava milionsku platu.

Parker je tako završio u Huventudu na pozajmici - dok mu Partizan i dalje plaća veći deo plate. Čini se da će ta praksa biti nastavljena i naredne sezone....

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