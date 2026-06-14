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Isak Bonga mogao bi ovog leta da bude jedan od najtraženijih košarkaša na evropskom tržištu. Nakon što se prethodnih nedelja spekulisalo o interesovanju Barselone, u trku za krilnog igrača Partizana uključio se i Olimpijakos.

Prema navodima grčke "Gazete", odnosno novinara Ahileasa Mavrodontisa, nemački reprezentativac nalazi se među glavnim prioritetima pirejskog velikana u predstojećem prelaznom roku. Olimpijakos je već uspostavio početni kontakt sa Bonginim predstavnicima kako bi ispitao mogućnost saradnje.

1/4 Vidi galeriju Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Bonga sa Partizanom ima ugovor na još godinu dana, ali u njemu postoje izlazne klauzule za prelazak u Evroligu i NBA ligu. Klub koji želi da ga angažuje iz Evrolige moraće da plati 700.000 evra obeštećenja crno-belima, dok NBA timovi za njegov potpis moraju da izdvoje 850.000 evra.

Kako prenose grčki mediji, obeštećenje ne predstavlja problem za Olimpijakos, koji je spreman da aktivira klauzulu. Međutim, pitanje je da li će dve strane uspeti da pronađu zajednički jezik kada je reč o ličnim uslovima.

Naime, prema informacijama iz emisije „Gazz Floor“, Bonga od aktuelnog šampiona Grčke i Evrolige traži platu od čak dva miliona evra po sezoni. Upravo bi visina ugovora mogla da bude ključni faktor u pregovorima.

Nemac je i ove sezone bio jedan od najvažnijih igrača Partizana. U Evroligi je prosečno beležio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju po utakmici, a posebno se istakao činjenicom da nije propustio nijedan meč u elitnom takmičenju. U ABA ligi je na 33 utakmice imao učinak od 7,4 poena, 4,6 skokova i 1,6 asistencija, uz nešto manju minutažu nego u Evroligi.

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