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Ti Džej Šorts mogao bi da bude jedno od najzvučnijih imena predstojećeg prelaznog roka u evropskoj košarci. Iako je tokom završnice sezone uspeo da izbori značajniju minutažu i pokaže deo kvaliteta zbog kojeg je stigao iz Pariza, njegov boravak u Panatinaikosu nije protekao u skladu sa očekivanjima koja su pratila veliki transfer.

Zbog toga se poslednjih dana sve glasnije govori o mogućem rastanku između grčkog velikana i američkog plejmejkera, a interesovanje za njegove usluge već postoji širom Evrope.

1/5 Vidi galeriju Ti Džej Šorts Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Prema informacijama koje stižu iz španskih i grčkih medija, Valensija je među prvima stala u red za potpis sjajnog organizatora igre. Klub sa istoka Španije traži lidera za narednu sezonu, posebno u situaciji kada je sve izvesniji odlazak Žana Montera, koji se dovodi u vezu sa Olimpijakosom.

U Valensiji veruju da bi upravo Šorts mogao da bude idealno rešenje i čovek oko kojeg bi gradili tim za naredne izazove. Reč je o košarkašu koji je prethodnih godina dominirao u dresu Pariza, a potom stigao u Panatinaikos kao jedno od najvećih pojačanja na evropskom tržištu.

Mnogo toga zavisiće i od situacije na klupi atinskog kluba. Eventualne promene u stručnom štabu mogle bi direktno da utiču na Šortsov status, pa će odluke koje budu donete u narednim nedeljama verovatno odrediti i njegovu budućnost.

Jedno je sigurno - ukoliko Panatinaikos odluči da otvori vrata odlasku američkog plejmejkera, kandidata za njegov potpis neće nedostajati. Za sada, Valensija deluje kao klub koji je najkonkretnije zagrizao i koji je spreman da Šortsu ponudi ulogu jednog od glavnih igrača tima.

Pred nama je vrelo leto na evropskoj košarkaškoj pijaci, a ime Ti Džeja Šortsa moglo bi da bude među najtraženijima. Valensija je već pokazala interesovanje, a ostaje da se vidi da li će uspeti da realizuje jedan od najvećih transfera ovog leta.

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