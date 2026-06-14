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Ime srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića ponovo je u fokusu evropske košarke, nakon navoda da bi reprezentativac Srbije mogao da razmišlja o dolasku u Panatinaikos.

Grčki novinar Tolis Kocijas u emisiji "Magic EuroLeague" preneo je informaciju koju, kako kaže, dobija od zajedničkog prijatelja:

1/16 Vidi galeriju Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Prijatelj mi je rekao da im je Bogdanović poručio: "Doći ću da igram za Panatinaikos", izjavio je Kocijas.

Za sada, međutim, nema nikakvih zvaničnih potvrda niti konkretnih pregovora, pa priča ostaje u domenu spekulacija. Ipak, sama ideja da bi jedan od najboljih evropskih bekova mogao da se preseli u Atinu izazvala je veliko interesovanje navijača Panatinaikosa.

Dodatnu neizvesnost oko njegovog statusa donosi i situacija u NBA ligi. Klub za koji nastupa, Los Anđeles Klipersi, ima opciju da do 26. juna produži saradnju za još jednu sezonu. Ukoliko ta opcija ne bude aktivirana, Bogdanović bi mogao da uđe u tržište slobodnih igrača.

I pored toga, realniji scenario u ovom trenutku je da srpski bek nastavi karijeru u NBA ligi, dok bi eventualni povratak u Evropu, pa i u Panatinaikos, mogao da dođe u razmatranje tek u narednim sezonama.

Mnogo se pominjao i Partizan, u kome bi Bogdan eventualno mogao da završi karijeru, a Grobari i dalje sanjaju o povratku Bogdanovića u crno-bele redove.

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