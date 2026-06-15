Dilan Osetkovski napušta Partizan zbog finansijskih nesuglasica. Crno-beli ne planiraju da mu produže ugovor nakon isteka sezone.
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DILAN OSETKOVSKI NAPUŠTA PARTIZAN? Traži previše novca od crno-belih...
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Dilan Osetkovski će po svemu sudeći napustii Partizan.
Kako prenosi "Meridian sport", crno-beli ne planiraju da produže saradnju sa američkim krilnim centrom, kome je ugovor istekao po završetku sezone.
Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
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Glavni razlog zbog kojeg neće doći do nastavka saradnje jesu finansijski uslovi koje Osetkovski traži za novi ugovor, a koje u Humskoj ne smatraju prihvatljivim.
Amerikanac je u Evroligi prosečno beležio 7,2 poena i 2,9 skokova po utakmici, dok je u ABA ligi imao nešto bolji učinak sa 8,4 poena i 2,9 uhvaćenih lopti.
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