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Dilan Osetkovski će po svemu sudeći napustii Partizan.

Kako prenosi "Meridian sport", crno-beli ne planiraju da produže saradnju sa američkim krilnim centrom, kome je ugovor istekao po završetku sezone.

Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Glavni razlog zbog kojeg neće doći do nastavka saradnje jesu finansijski uslovi koje Osetkovski traži za novi ugovor, a koje u Humskoj ne smatraju prihvatljivim.

Amerikanac je u Evroligi prosečno beležio 7,2 poena i 2,9 skokova po utakmici, dok je u ABA ligi imao nešto bolji učinak sa 8,4 poena i 2,9 uhvaćenih lopti.

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Dilan Osetkovski izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić