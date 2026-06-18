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KK Partizan započeo je rekonstrukciju tima za narednu sezone, a među prvima koji će napustiti Humsku je Dilan Osetkovski.

Kako je preneo "Meridian sport", Osetkovski je već spakovao kofere, a glavni razlog zbog kojeg neće doći do nastavka saradnje jesu finansijski uslovi koje Osetkovski traži za novi ugovor, a koje u Humskoj ne smatraju prihvatljivim.

Dilan Osetkovski, veridba Foto: PrintscreenInstagram/ dylanosetkowski

Za to vreme Partizan ne sedi skrštenih ruku, već naprotiv, zamena za Osetkovskog je već spremna!

Reč je o iskusnoj evroligaškoj četvorci Dereku Vilisu, koji je prethodne dve sezone branio boje Anadolu Efesa i Pariza.  

Radi se o o igraču koji poseduje odličan šut za tri poena, a u prošloj sezoni je u dresu Pariza bio blizu 40 posto uspešnosti u šutu izvan linije 6,75.

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