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Izraelski plejmejker Jam Madar razmatra odlazak u Sjedinjene Američke Države, ali Hapoel iz Tel Aviva je spreman da učini sve da ga zadrži.

Jam Madar Foto: Starsport, Borislav Troshev / AFP / Profimedia, Starsport©

Žele da u svom timu imaju kvalitetno domaće ime, vide to kao veoma bitan indikator i zato neće žaliti novac da ga potpišu na duge staze. Kako javlja Eurohoops, Madar ima trogodišnju ponudu Hapoela vrednu čitavih 8.000.000 evra.

To nači da bi Madar prihodovao oko 2.600.000 evra po sezoni, što, ruku na srce, nije realna cifra ako govorimo isključivo o njemu. Praktično bi ga svrstalo u red najplaćenijih igrača Evrolige.

U minuloj sezoni takmičenja jedva je bio deo rotacije sa 16 mečeva u kojima je učestvovao i to s prosekom od 10 minuta. Međutim, povreda Elajdže Brajanta omogućila mu je veću ulogu i tokom plej-ofa izraelskog šampionata je eksplodirao. Prosečnih 30 minuta donelo je od njega 19.8 poena i 3.6 asistencija.

Navodno u klubu veruju da će Madar preuzeti ulogu lidera ekipe i da će opravdati uloženi novac.

Kurir sport / Sportske. net

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