Asvel se oprostio od trenera Pjerika Pupea, dok se u medijima pominje mogućnost da Toni Parker preuzme tim.
kraj
PUPE I ZVANIČNO NAPUSTIO ASVEL: Stiže Toni Parker?
Slušaj vest
Francuski stručnjak Pjerik Pupe nije više trener košakaša Asvela, saopštio je danas klub iz Liona.
Pupe je od 2024. godine bio trener Asvela, a mediji navode da bi Toni Parker mogao da ga nasledi.
Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot
Vidi galeriju
Asvel je završio na poslednjem, 20. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 30 poraza, dok je u plej-ofu francuskog prvenstva ispao u četvrtfinalu od Šolea.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši