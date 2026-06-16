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Francuski stručnjak Pjerik Pupe nije više trener košakaša Asvela, saopštio je danas klub iz Liona.

Pupe je od 2024. godine bio trener Asvela, a mediji navode da bi Toni Parker mogao da ga nasledi.

Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

Asvel je završio na poslednjem, 20. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 30 poraza, dok je u plej-ofu francuskog prvenstva ispao u četvrtfinalu od Šolea.

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