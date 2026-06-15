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KK Partizan je završio dolazak Kajl Olmana!

Član idealne petorke Evrokupa potpisao je ugovor na tri godine, uz opciju da je treća sezona opciona i da će o njenoj aktivaciji odlučivati klub, preneo je "PBG news".

1/5 Vidi galeriju Kajl Olman u dresu Turk Telekoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Alman dolazi nakon sjajne sezone u Evrokupu, gde je bio jedan od najzapaženijih igrača takmičenja. Beležio je prosečno 14,3 poena, 2,4 skoka i 3,6 asistencija, uz odličan procenat šuta za tri poena od 48 odsto.

U Partizanu se očekuje da će njegov dolazak dodatno ojačati organizaciju igre, a plan je da uz njega i Karlika Džonsa ekipa angažuje još jednog plejmejkera.

Dolaskom Almana, Partizan nastavlja da sklapa tim za narednu sezonu sa jasnim ambicijama u domaćim i evropskim takmičenjima.

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