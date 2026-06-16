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Beogradski velikan pred najvećim iskorakom u modernoj eri kluba – na stolu je ponuda koja menja budućnost Crvene zvezde u Evroligi!

Prema saznanjima "Meridian sporta", Evroliga je uputila poziv Crvenoj zvezdi da postane stalni, odnosno franšizni član takmičenja, što bi predstavljalo veliki iskorak za beogradski klub i srpsku košarku.

Kako navodi pomenuti izvor, razgovori između rukovodstva Crvene zvezde, koje je predvodio predsednik Željko Drčelić, i čelnika Evrolige protekli su u pozitivnom smeru i doveli do konkretne ponude da se klub sa Malog Kalemegdana priključi eliti na duže staze.

1/10 Vidi galeriju Željko Drčelić Foto: Starsport

Evroliga je, prema istim informacijama, prepoznala značaj Crvene zvezde u evropskim okvirima i izrazila želju da srpski velikan dobije stabilan status u najjačem klupskom takmičenju u Evropi.

U prethodnom periodu, kako se ističe, crveno-beli su uložili značajne napore kako bi došli u poziciju da budu razmatrani za franšizni model, a sada je na stolu i zvanična ponuda koja bi im obezbedila dugoročnu sigurnost u Evroligi.

Konačna odluka očekuje se početkom jula, kada bi trebalo da bude poznato da li će Zvezda i zvanično postati deo zatvorenog sistema takmičenja, ali trenutni signali iz pregovora ukazuju da su obe strane veoma blizu dogovora.

Kurir sport/Meridian sport