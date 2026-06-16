Košarkaški klub Partizan je dobio poziv Evrolige da dođe do statusa franšize.
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BOMBA ZA BOMBOM! I PARTIZAN DOBIO EVROLIGIN POZIV! Crno-belima stigla istorijska poruka koju su dugo čekali!
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Najpre se pojavila informacija da se Evroliga obratila Crvenoj zvezdi, a kako je potvrđeno Kurir sportu, isti je slučaj i sa Partizanom.
Crno-belima je stigao poziv da postanu deo novog sistema koji je usvojen od strane rukovodstva takmičenja.
Kao i Crvena zvezda, Partizan već neko vreme ima želju da postane stalni član Evrolige i nikada rukovodeći ljudi iz kluba nisu krili takve ambicije.
Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball
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Očigledno je da u Evroligi dobro znaju šta Partizan donosi svojim učešćem, a u narednom periodu bi mogli da dobijemo rasplet cele situacije.
Očekuje se da do konačne odluke dođe početkom jula i tada će biti poznato da li će Partizan definitivno postati deo zatvorenog sistema Evrolige.
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