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Najpre se pojavila informacija da se Evroliga obratila Crvenoj zvezdi, a kako je potvrđeno Kurir sportu, isti je slučaj i sa Partizanom.

Crno-belima je stigao poziv da postanu deo novog sistema koji je usvojen od strane rukovodstva takmičenja.

Kao i Crvena zvezda, Partizan već neko vreme ima želju da postane stalni član Evrolige i nikada rukovodeći ljudi iz kluba nisu krili takve ambicije.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Očigledno je da u Evroligi dobro znaju šta Partizan donosi svojim učešćem, a u narednom periodu bi mogli da dobijemo rasplet cele situacije.

Očekuje se da do konačne odluke dođe početkom jula i tada će biti poznato da li će Partizan definitivno postati deo zatvorenog sistema Evrolige.

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