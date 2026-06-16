Slušaj vest

Šarić je sa Efesom potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka za još 12 meseci.

Ovaj 32-godišnji košarkaš je poslednji put igrao u Evroligi u sezoni 2015/16. upravo sa Efesom, pre nego što je poslednjih deset godina proveo u NBA ligi.

Tokom svoje karijere u NBA, koja je počela 2016. godine, Dario Šarič je dugo igrao za Filadelfiju i Finiks, a igrao je i za Minesotu, Oklahomu, Golden stejt, Denver i Sakramento.

1/7 Vidi galeriju Hrvatski košarkaš Dario Šarić Foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Šarić je u NBA ligi odigrao 498 utakmica u regularnom delu sezone i prosečno je beležio 10,3 poena, 5,3 skoka i 1,9 asistencija. Igrao je i na 24 utakmice plej-ofa i beležio 9,8 poena, 4,5 skoka i dve asistencije.

Pored dolaska Šarića, Efes je saopštio i da će Džordan Lojd i naredne sezone nositi dres tog kluba. On je u Efes stigao prošlog leta i na 34 utakmice Evrolige je prosečno postizao 11,4 poena, uz 2,5 skoka i 1,9 asistencija.

Bonus video: