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Dogovor između dve strane je postignut, pa će dosadašnji krilni centar Pariza uskoro doputovati u Beograd i zadužiti opremu Partizana, saznaje "Mozzart sport".

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Amerikanac rođen u Kentakiju tako će se pridružiti Kajlu Olmanu i Nikoli Tanaskoviću među novajlijama u ekipi koja se uveliko formira za narednu takmičarsku godinu.

Vilis iza sebe ima solidnu sezonu u dresu Pariza, za koji je u Evroligi odigrao 28 utakmica, od čega je sedam puta bio u startnoj petorci.

Prosečno je beležio 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije po utakmici, uz veoma dobrih 37 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, što ga čini igračem profila kakav je Partizan tražio na poziciji krilnog centra.

Crno-beli tako nastavljaju rekonstrukciju rostera nakon sezone bez trofeja, a očekuje se da u narednim nedeljama bude još promena u sastavu ekipe.

Dolazak Vilisa mogao bi da donese dodatnu širinu u reketu, ali i kvalitet više u šutu sa distance, segmentu igre na kojem je Partizan imao oscilacija tokom prethodne sezone.