KRAJ JEDNE ERE - ODLAZI ZBOG SRBINA: Šejn Larkin napušta Efes?
Anadolu Efes je imao katastrofalnu sezonu a Šejn Larkin je veći deo sezone bio povređen.
Sada brojni košarkaški insajderi najavljuju potencijalnu "bombu".
Uprkos činjenici da mu je ostalo još dve godine ugovora postoji šansa da Šejn Larkin ovog leta napusti Efes! I te šanse uopšte nisu tako male.
Basketnews navodi da su u red odmah stali Hapoel Tel Aviv, Barselona, Fenerbahče, Real Madrid i Baskonija
Larkin je sa Efesom osvojio dve Evrolige, a ima i tri titule šampiona Turske i od 2023. godine nisu osvojili ništa, a u sezoni za nama je zbog povrede odigrao samo 12 utakmica.
Hapoel ima jaku kartu zvanu Vasilije Micić. Micić i Larkin su zajedničkim snagama doneli Efesu najveći uspeh u klupskoj istoriji, a druga jaka karta se zove Ofer Janaj
Bogati Izraelac ne žali novac da dovede najbolje moguće igrače i ukoliko sednu za sto, velike su šanse da ubede Larkina da se priključi četi Dimitrisa Itudisa.
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