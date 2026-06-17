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Anadolu Efes je imao katastrofalnu sezonu a Šejn Larkin je veći deo sezone bio povređen.

1/8 Vidi galeriju Šejn Larkin Foto: Starsport

Sada brojni košarkaški insajderi najavljuju potencijalnu "bombu".

Uprkos činjenici da mu je ostalo još dve godine ugovora postoji šansa da Šejn Larkin ovog leta napusti Efes! I te šanse uopšte nisu tako male.

Basketnews navodi da su u red odmah stali Hapoel Tel Aviv, Barselona, Fenerbahče, Real Madrid i Baskonija

Larkin je sa Efesom osvojio dve Evrolige, a ima i tri titule šampiona Turske i od 2023. godine nisu osvojili ništa, a u sezoni za nama je zbog povrede odigrao samo 12 utakmica.

Hapoel ima jaku kartu zvanu Vasilije Micić. Micić i Larkin su zajedničkim snagama doneli Efesu najveći uspeh u klupskoj istoriji, a druga jaka karta se zove Ofer Janaj

Bogati Izraelac ne žali novac da dovede najbolje moguće igrače i ukoliko sednu za sto, velike su šanse da ubede Larkina da se priključi četi Dimitrisa Itudisa.

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