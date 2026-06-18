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Partizan je na pragu rastanka sa jednim od najvažnijih igrača iz prethodne sezone. Kako prenosi Meridian Sport, Sterling Braun će karijeru nastaviti u redovima litvanskog velikana Žalgirisa.

Prema saznanjima pomenutog medija, čelnici Partizana i Žalgirisa postigli su dogovor oko uslova transfera, pa se očekuje da uskoro usledi i zvanična potvrda saradnje.

Navodno, predsednik Partizana Ostoja Mijailović vodio je pregovore sa predstavnicima kluba iz Kaunasa, a crno-beli bi trebalo da inkasiraju obeštećenje za američkog beka.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Dobre brojke, ali...

Braun je imao važeći ugovor sa Partizanom do kraja naredne sezone, ali i mogućnost odlaska u slučaju dobre ponude po obe strane. Amerikanac je u prethodnoj evroligaškoj sezoni beležio prosečno 13,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije po utakmici, dok je u ABA ligi imao učinak od 10,7 poena, 2,5 skokova i 2,5 asistencija.

Međutim, utisak je da nije opravdao velika očekivanja armije navijača crno-belih.

Žalgiris je veoma aktivan na tržištu ovog leta, a nakon dolaska Sejbina Lija, Braun bi trebalo da predstavlja novo veliko pojačanje ekipe koja želi značajno jači tim za narednu sezonu u Evroligi.