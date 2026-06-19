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Robinson je već bio viđen na Malom Kalemegdanu, zajedno sa Krisom Džonsom

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Međutim, ovaj transfer daleko je od završenog jer se u celu priču umešala Barselona, prenose grčki mediji.

Prema istim informacijama 185 centimetara visoki košarkaš, koji je prošlu sezonu odigrao u ekipi Pariza, ne dolazi u Beograd, već će njegov sledeći korak u karijeri biti Španija i Barselona.

Pregovori dve strane su u poodmakloj fazi, a kako navode, igrač i klub su se "međusobno rukovali" i sve dogovorili. Robinson je u prošloj sezoni u proseku imao učinak od 14,6 poena, 4,5 asistencija za 18:58 minuta u proseku na 36 utakmica.

Tokom karijere, Robinson je nastupao za Vašington, Oklahoma Siti Tandere, Milvoki Bakse, Sakramento i Detroit.