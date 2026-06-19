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Nekadašnji košarkaš Real Madrida Rudi Fernandes imenovan je za novog sportskog direktora košarkaške sekcije madridskog kluba, nakon što je Serhio Rodriges podneo ostavku na tu funkciju, preneli su danas španski mediji.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Odluka je doneta svega nekoliko sati nakon Rodrigesovog povlačenja, a izbor je napravio prvi čovek košarkaškog sektora Reala Huan Karlos Sančes koji se vratio na vodeću poziciju koju je obavljao prethodnih 15 godina, prenela je Marka.

Fernandes, koji je dres Reala nosio od 2012. do 2024. godine i osvojio brojne trofeje, do sada je imao institucionalnu ulogu u klubu, predstavljajući sekciju na različitim događajima, ali bez direktnog uticaja na sportske odluke.

Prema pisanju španskih medija, sada će preuzeti značajno veću odgovornost u kreiranju tima, uz blisku saradnju sa Sančesom.

Jedan od prvih zadataka novog sportskog direktora biće rešavanje pitanja odlazaka i dolazaka igrača. Očekuje se da klub tokom leta napusti nekoliko košarkaša, među kojima su Trej Lajls, David Kramer i Čuma Okeke, dok je neizvesna i budućnost Maria Hezonje.

Fernandes će imati ključnu ulogu i u dovođenju pojačanja kojima će Real pokušati da nadoknadi eventualne odlaske i zadrži status jednog od vodećih evropskih klubova.