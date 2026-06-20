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Superstar Real Madrida, hrvatski košarkaš Mario Hezonja, napustiće prestonicu Španije ovog leta, prenela je "Marka".

Real Madrid ulazi u leto velikih promena nakon sezone 2025/26, u kojoj je ostao bez ijednog osvojenog trofeja.

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema pisanju španske "Marke", madridski velikan već razmatra izgled tima za narednu sezonu, a nekoliko košarkaša nalazi se na izlaznim vratima.

Trej Lajls, čija je vrednost na tržištu visoka, vrlo verovatno neće nastaviti karijeru u španskoj prestonici, dok bi Čuma Okeke i David Kramer mogli da postanu slobodni igrači.

Novinar Hose Luis Martinez navodi da za Lajlsa interesovanje pokazuju Fenerbahče i Hapoel Tel Aviv, a izraelski klub, koji sa klupe predvodi Dimitris Itudis, prati situaciju i oko Okekea.

Ipak, najveću pažnju privlači status Marija Hezonje. Prema istom izvoru, rastanak hrvatskog reprezentativca i Reala deluje sve izvesnije, zbog čega klub već radi na pronalaženju adekvatnih zamena.

Hezonja se tokom prethodnih meseci dovodio u vezu sa povratkom u NBA ligu, dok je interesovanje za njega pokazao i ambiciozni Dubai, koji nastavlja da sklapa tim za najviše domete.

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