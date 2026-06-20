Ibon Navaro, naslednik Saše Obradovića, konačno je u Beogradu. Pripreme za novu sezonu počinju za novog trenera Zvezde.
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Ibon Navaro, naslednik Saše Obradovića na klupi Crvene zvezde, sleteo je u Beograd.
Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia
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Navaro je od nedavno i zvanično za korimilom crveno-belih, a nakon što se emotivno rastao sa Unikahom i poželeo sreću nasledniku na klupi tima iz Malage, okrenuo se novim izazovima – onim za koje se dugo pripremao.
Nasmejan, raspoložen i očigledno i više nego spreman za odiseju u Zvezdi – doputovao je u Beograd kako bi započeo proces adaptacije i što bolje se pripremio za sezonu koja sledi, a na aerodromu ga je dočekao dugogodišnji tim menadžer crveno-belih, Nebojša Ilić.
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