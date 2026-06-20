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Džered Batler i Džordan Nvora posle jedne od pobeda Crvene zvezde u Evroligi

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KK Crvena zvezda bi mogao da ostane bez jednog od svojih najboljih igrača iz tek završene sezone.

Naime, kako prenosi izraleski "Sport5", Džordan Nvora se nalazi na meti Hapoela iz Tel Aviva, koji je spreman da plati i obeštećenje klubu sa Malog Kalemegdana.

1/5 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Džordan Nvora imao je veoma dobru sezonu, što je privuklo pažnju brojnih klubova i dovelo do novih informacija o njegovoj budućnosti.

Američki košarkaš ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom i za narednu sezonu, ali postoji mogućnost da karijeru nastavi u NBA ligi. U međuvremenu, interesovanje je pokazao i Hapoel, koji je spreman da za otkup njegovog ugovora izdvoji najmanje milion dolara.

Klub iz Izraela već je obavestio Nvorinog agenta o svom interesovanju, ali će konačnu reč o eventualnom transferu imati i Crvena zvezda.

U upravo završenoj sezoni Evrolige, Nvora je prosečno beležio 16,9 poena, 4,4 skoka, 1,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.

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