Slušaj vest

KK Crvena zvezda bi mogao da ostane bez jednog od svojih najboljih igrača iz tek završene sezone.

Naime, kako prenosi izraleski "Sport5", Džordan Nvora se nalazi na meti Hapoela iz Tel Aviva, koji je spreman da plati i obeštećenje klubu sa Malog Kalemegdana.

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Džordan Nvora imao je veoma dobru sezonu, što je privuklo pažnju brojnih klubova i dovelo do novih informacija o njegovoj budućnosti.

Američki košarkaš ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom i za narednu sezonu, ali postoji mogućnost da karijeru nastavi u NBA ligi. U međuvremenu, interesovanje je pokazao i Hapoel, koji je spreman da za otkup njegovog ugovora izdvoji najmanje milion dolara.

Klub iz Izraela već je obavestio Nvorinog agenta o svom interesovanju, ali će konačnu reč o eventualnom transferu imati i Crvena zvezda.

U upravo završenoj sezoni Evrolige, Nvora je prosečno beležio 16,9 poena, 4,4 skoka, 1,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.

Ne propustiteEvroliga"POSEBNI" JE KONAČNO STIGAO! NOVI KOVAČ ZVEZDINIH USPEHA SLETEO U BEOGRAD: Sledeća stanica - "Mali Kalemegdan"! (VIDEO)
Screenshot 2026-06-16 075353.jpg
KošarkaOTKRIVAMO: Evo zašto je biser crveno-belih napustio klub i otišao u Grčku! Ovo su svi detalji...
ZVEZDA-SPARTAK-KUP_54.JPG
KošarkaOGROMAN ŠOK ZA ZVEZDU: Najveći talenat kluba otišao u Grčku!
zvezda-partizan-polufinale-7845613.JPG
FudbalPOJAVIO SE SNIMAK: Ovo je trenutak kada je slavni fudbaler doživeo infarkt
Fernando Gago

BONUS VIDEO:

00:19
Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir