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Džordan Nvora ostaje u Crvenoj zvezdi!

Pojavila se informacija koju je plasirao izraelski "Sport5" da je Hapoel iz Tel Aviva spreman da plati obeštećenje za Nvoru i tako ga "otme" od Zvezde.

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, predsednik Zvezde Željko Drćelić odmah se oglasio na ovu temu:

- Mnogo njih je zvalo, ali Nvora nije na prodaju - kratko i nedvosmisleno je predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić rekao za "Meridian sport".

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