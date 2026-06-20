Željko Drčelić potvrdio: Džordan Nvora ostaje u Crvenoj zvezdi, uprkos interesovanju Hapoela iz Tel Aviva.
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DRČELIĆ SE HITNO OGLASIO! Poznat status Džordana Nvore u Crvenoj zvezdi!
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Džordan Nvora ostaje u Crvenoj zvezdi!
Pojavila se informacija koju je plasirao izraelski "Sport5" da je Hapoel iz Tel Aviva spreman da plati obeštećenje za Nvoru i tako ga "otme" od Zvezde.
Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia
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Ipak, predsednik Zvezde Željko Drćelić odmah se oglasio na ovu temu:
- Mnogo njih je zvalo, ali Nvora nije na prodaju - kratko i nedvosmisleno je predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić rekao za "Meridian sport".
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