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Željko Obradović je posle pauze od sedam meseci odlučio da nastavi svoju trofejnu trenersku karijeru.

Kako je i najavljivao, sačekao je da se završi klupska sezona i da onda donese konačnu odluku, a ta odluka se zove - Panatinaikos!

Devetostruki prvak Evrolige (od toga pet puta sa Panatinaikosom u periodu od 1999. do 2012. godine) je dogovorio trogodišnju saradnju sa atinskim velikanom, a to su ovog popodneva ozvaničili i Panatinaikos i vlasnik kluba Dimitris Janakopulos.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Naravno, sa svih strana stižu brojne reakcije, grčki SDNA ističe da se vratio ''gospodar prstenova'', a ubrzo se oglasila i Evroliga na svom zvaničnom ''X'' nalogu.

''Legendarni Željko Obradović se vraća u Panatinaikos, gde je izgradio dinastiju i osvojio bezbroj trofeja'', poručili su iz Evrolige.

Kurir sport / Sportske.net