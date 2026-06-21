Trofejni trener Željko Obradović govori o svom povratku u Panatinaikos u ponedeljak. Ne propustite njegovu konferenciju za medije!
vratio se u atinu
SVE OČI UPRTE U ŽELJKA! Evo kada se Obradović obraća javnosti!
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Košarkaški klub Panatinaikos predstaviće Željka Obradovića u ponedeljak.
Trofejni stručnjak će govoriti od 12.00 časova po našem vremenu u salonu "Telekom centra" u Atini.
Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport
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PAO je objavio da se Obradović vraća u klub 14 godina od odlaska. "Zeleni" su saopštili da je Željko potpisao trogodišnji ugovor.
Prema navodima grčkih medija, Obradović će za tri sezone zaraditi 12 miliona evra. U prvom mandatu je Željko vodio Panatinaikos od 1999. godine do 2012. godine i čak pet puta osvajao Evroligu sa njima.
Čak 11 puta su bili šampioni Grčke i sedam puta su osvajali Kup.
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