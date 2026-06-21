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Crvena zvezda bi ovog leta mogla da pokuša da realizuje jedan od najvećih transfera u istoriji kluba.

Prema informacijama "Telegrafa", velika želja crveno-belih za narednu sezonu je iskusni krilni centar Nikola Mirotić, jedan od najcenjenijih evropskih košarkaša današnjice.

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Mirotićevo ime već je bilo u centru pažnje regionalne košarkaške javnosti pre nekoliko godina, kada je bio nadomak prelaska u Partizan. Tada je transfer propao u poslednjem trenutku, ali bi ovog leta iskusni košarkaš ponovo mogao da se nađe u fokusu jednog beogradskog velikana - ovog puta Crvene zvezde.

Prema saznanjima, u redovima šampiona Srbije ozbiljno razmatraju mogućnost angažovanja Mirotića i već ispituju teren za potencijalni dogovor. Ideja kluba je da u budućem sastavu formira snažnu okosnicu tima koju bi, uz Nikolu Vučevića, mogao da čini upravo Mirotić.

1/3 Vidi galeriju Nikola Mirotić i Džabari Parker Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nema dileme da bi njegov dolazak izazvao pravu euforiju među navijačima i odjeknuo širom Evrope. Reč je o košarkašu bogate karijere koji je nastupao za neke od najvećih klubova Starog kontinenta, ali i NBA lige.

Tokom prethodne sezone u dresu Monaka prosečno je beležio 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije po utakmici, potvrdivši da i dalje može da igra na vrhunskom nivou. Tokom karijere branio je boje Real Madrida, Barselone, Olimpije Milano, Monaka, kao i NBA timova Čikago Bulsa, Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa.

1/11 Vidi galeriju Nikola Mirotić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Za sada nema zvanične potvrde pregovora, ali je jasno da se ime Nikole Mirotića nalazi visoko na listi želja crveno-belih. Više detalja moglo bi da bude poznato nakon Skupštine Crvene zvezde, koja je zakazana za narednu sredu.

Do tada, ostaje da se vidi da li će jedna od najvećih želja navijača prerasti u konkretan transfer i možda postati najveća košarkaška priča ovog leta na ovim prostorima.

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