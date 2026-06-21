Kada je popularni Žoc u novembru napustio Partizan, sa njim su se solidarisali Androić i Iskijerdo
Evroliga
ŽELJKO SKLAPA KOCKIKE: Poznato je ko će asistirati Obradoviću u Panatinaikosu
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Željko Obradović je po povratku u Panatinaikos odmah prionuo na posao sklapanja kockica za naredne sezone.
Prvo je na red došao stručni štab.
Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić
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Najtrofejniji trener u Evroligi je odlučio da ne menja uigrani tim, te će u Atini na klupi imati pomoćnike Vladimira Androića i Đozepa Marija Iskijarda, saznaje Mozzart sport.
Obradović je sa njima sarađivao i tokom boravka u Partizanu, ali i pre toga. Kada je popularni Žoc u novembru napustio Partizan, sa njim su se solidarisali Androić i Iskijerdo.
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