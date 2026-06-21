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Novi trener PanatinaikosaŽeljko Obradović polako sklapa kockice tima za predstojeću sezonu.

Prema pisanju medija iz Grčke, ŽOC je već uputio poziv Bogdanu Bogdanoviću da pojača atinskog velikana.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Njih dvojica imaju odličan odnos još od godina koje su proveli u Fenerbahčeu, kada su bili šampioni Evrope.

Bogdanović će uskoro napustiti Los Anđeles Kliperse, koji ne nameravaju da mu daju oko 16 miliona dolara.

Istovremeno, Bogdanović je rekao Obradoviću da svakako želi da sačeka do 15. jula kako bi video može li da pronađe angažman u NBA ligi.

Sledeća sezona bi bila 10. po redu "preko bare" i tako bi obezbedio doživotno zdravstveno osiguranje za sebe i svoju porodicu.

Upravo zbog toga, verovatnije deluje da će Bogdan ostati još godinu dana u NBA, posebno što se spominje i mogućnost prelaska u Denver, za koji igra Nikola Jokić.

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