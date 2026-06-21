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Trener PartizanaĐoan Penjaroja govorio je za španski magazin Gigantes del Basket o periodu koji je proveo u Beogradu nakon preuzimanja crno-belih, pritisku koji je nasledio posle odlaska Željka Obradovića, odnosu sa navijačima, večitim derbijima i planovima za budućnost kluba.

Katalonski stručnjak stigao je u Humsku krajem prošle godine u veoma delikatnom trenutku. Rezultati nisu bili na očekivanom nivou, atmosfera oko ekipe bila je napeta, a odlazak Željka Obradovića dodatno je povećao pritisak na sve u klubu.

1/9 Vidi galeriju Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

- Zatekao sam situaciju ogromne tenzije i ogorčenosti. Ekipi nije išlo dobro, nije prenosila dobre vibracije, ne samo kroz rezultate, već ni kroz stvari koje se tamo izuzetno cene, kao što su trud i timska igra. Navijači Partizana, koji su verovatno najbolji na svetu, ili te vole ili te mrze. Sve to nije pomagalo. A onda je otišao i Željko Obradović, najveća legenda srpske košarke. Tek kada dođeš tamo, shvatiš sa koliko strasti ljudi žive za svoj klub i šta zapravo znači biti trener Partizana - rekao je Penjaroja.

Španski stručnjak istakao je da je po dolasku zatekao ekipu koja je izgubila samopouzdanje i u kojoj je svaki igrač pokušavao da pronađe način da se izbori sa krizom.

- To je bila situacija u kojoj je svako pokušavao individualno da spasi svoju poziciju. Bilo je veoma teško izaći iz svega toga. Ekipa nije pobeđivala, nije se takmičila na željenom nivou, a mogla se primetiti i određena ravnodušnost kada je u pitanju trud. Moj zadatak bio je da najpre razumem igrače i pokušam da vratim navike koje su ih krasile tokom karijera.

Penjaroja priznaje da se nikada ranije nije suočio sa sličnim izazovom.

- Nikada nisam preuzeo ekipu usred sezone, a posebno ne u ovakvim okolnostima. Zameniti Željka Obradovića, doći u sredinu u kojoj vlada takva atmosfera i preuzeti tim koji prolazi kroz težak period bio je ogroman izazov. Ipak, uvek sam verovao u ono što radim.

1/22 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Poseban utisak na njega ostavili su navijači Partizana i atmosfera na utakmicama, naročito tokom večitih derbija.

- Ambijent koji stvaraju je spektakularan. Već sam imao priliku da doživim derbije protiv Crvene zvezde i to je nešto mnogo više od obične utakmice. Način na koji ljudi proživljavaju te mečeve danima pre i posle utakmice je neverovatan. To je životno iskustvo i osećam se privilegovano što sam deo svega toga.

Govoreći o Srbiji i Beogradu, Penjaroja je istakao da je posebno bio impresioniran načinom na koji su navijači i klub odali počast Dušku Vujoševiću.

- Poštovanje koje je postojalo prema njegovoj ličnosti bilo je neverovatno. Video sam grupe navijača kako spontano održavaju minute ćutanja na ulicama Beograda. Čak i bez potpunog razumevanja jezika, naježiš se kada vidiš koliko poštovanja i zahvalnosti ljudi pokazuju prema nekome ko je ostavio tako dubok trag.

Španac smatra da se u Srbiji treneri i dalje poštuju više nego u mnogim drugim zemljama.

- Beograd je grad košarke i grad podeljen između Partizana i Crvene zvezde. Odjek svega što se dešava mnogo je veći nego u sredinama u kojima sam radio ranije, ali je istovremeno i poštovanje prema treneru znatno izraženije.

Penjaroja se osvrnuo i na stanje u evropskoj košarci, ocenivši da je Evroliga postala izuzetno zahtevno i surovo takmičenje.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

- Takmičenje je postalo veoma divlje. Ima mnogo više utakmica, mnogo više timova sa velikim ambicijama i veoma malo strpljenja. Danas je često lakše promeniti trenera nego nekoliko igrača. Uz sve to, društvene mreže dodatno pojačavaju pritisak i ubrzavaju donošenje odluka.

Govoreći o narednoj sezoni, trener crno-belih poručio je da je cilj da Partizan zadrži identitet koji je izgradio i da formira tim kojim će se navijači ponositi.

- Želimo ekipu koja će se boriti, koja će prenositi energiju i zbog koje će naši navijači biti ponosni. Produžetak ugovora sa Karlikom Džonsom predstavlja veoma dobru vest za nas, a sada ćemo videti kako ćemo kompletirati roster i napraviti konkurentan tim.

Na kraju, Penjaroja je otkrio da se još nije čuo sa Željkom Obradovićem otkako je preuzeo Partizan, ali da planira da to uskoro promeni.

- Imamo dobar odnos, ali još nismo razgovarali. Kada sam došao želeo sam da se maksimalno fokusiram na svoj posao i svoje ideje. Siguran sam da ćemo uskoro obaviti jedan normalan razgovor. Ako neko želi dobro Partizanu, onda je to sigurno Željko Obradović - zaključio je Penjaroja.

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