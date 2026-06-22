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Odluka Željka Obradovića da nakon Partizana ponovo sedne na klupu Panatinaikosa podigla je celu košarkašku Evropu na noge. Nakon što su "zeleni" raskinuli saradnju sa Erginom Atamanom, uprava je povukla radikalan potez i vratila svog najtrofejnijeg trenera.

Grčka novinarka Vasiliki Karamuza sa portala Sport24.gr objavila je emotivnu i duboku analizu ovog istorijskog povratka. Ona naglašava da je ponovni dolazak Žoca u Atinu mnogo više od običnog sportskog poteza:

- Od 12. juna 2012. do 21. juna 2026. godine, prošli smo put od suza i tuge do suza radosnica. Zatvorio se krug za koji se godinama činilo da je nemoguće ponovo ga otvoriti. Ovo je veza koja prevazilazi obične košarkaške granice. Željko Obradović se vratio u Panatinaikos. Vratio se na svoje mesto. Na svoj presto.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Ovo više nije isti klub": Šta čeka Obradovića u Atini?

Karamuza u svom tekstu otvoreno skreće pažnju na to da se klub u proteklih 14 godina drastično promenio i da Žoc ne stiže u istu sredinu koju je napustio.

- Mnogo toga se promenilo u proteklih 14 godina. Dimitris Janakopulos je preuzeo klub od pokojnih Pavlosa i Tanasa, svog oca i strica. Čuvena OAKA je potpuno renovirana i transformisana u "Telekom Centar Atina". Čak je i Panatinaikos promenio svoj prepoznatljivi logo sa šest zvezdica i kreirao novi, nakon što je 2024. u Berlinu stigao do sedme evropske titule.

Međutim, novinarka jasno stavlja do znanja da Obradović ovog puta nema ulogu "spasioca", već lidera koji ionako moćan klub vodi u svetlu budućnost:

- Žoc se ne vraća da bi igrao ulogu Mesije i romantično oživljavao prošlost. On dolazi da dominira ultramodernom sadašnjicom. Klub danas ima ogroman budžet, glad za pobedama, vrhunsku logistiku, prave ljude, vetar u leđa i velike snove.

1/6 Vidi galeriju Željko Obradović i Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Spoj prošlosti i sadašnjosti za novu evropsku titulu

Najveću snagu novog Panatinaikosa Karamuza vidi u spajanju klupskih legendi i stvaranju moćne logistike oko terena. Kao ključnu kariku na parketu izdvaja Kostasa Slukasa, čoveka koji povezuje dve velike ere, dok najavljuje i povratak starih asova:

- Uz Željka će na klupi sedeti Majk Batist, dok će Dimitris Dijamantidis verovatno preuzeti administrativnu ulogu. To su dve istinske legende Panatinaikosa, direktna veza između slavne prošlosti i ambiciozne sadašnjosti.

Krajnji cilj je potpuno jasan: nastavak surove dominacije na Starom kontinentu i juriš na novi pehar Evrolige. Grčka novinarka svoj tekst završava rečima koje će odjeknuti među svim navijačima:

- Dakle, Misija broj 2, Dan 1. Istorija je tek počela ponovo da se piše. I bez obzira na konačan ishod, ova ljubavna priča trajaće zauvek, pa i malo duže od toga. Jer postoje veze koje jednostavno ne žele da izblede.

Kurir Sport / Sport24.gr

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