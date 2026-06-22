Ni Janakopulosu nije bilo svejedno kada je video ovoliko ljudi...
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NEVEROVATNE SCENE NA PROMOCIJI ŽELJKA OBRADOVIĆA U PANATINAIKOSU! Čak je i Dimitris Janakopulos ostao ZATEČEN!
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Željko Obradović novi je trener Panatinaikosa, a scene sa predstavljanja ostavile su mnoge bez teksta.
Obradovića je dočekala sala puna novinara i brojem ljudi zatečen je ostao i kontroverzni Dimitris Janakopulos.
Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC
Vidi galeriju
Janakopulos je pre početka poručio Obradoviću da nikada nije video ovako punu salu, a u galeriji iznad možete videti koliko je ljudi bilo prisutno.
Takođe, navijači su u hali napravili atmosferu za pamćenje što možete videti u sledećem snimku:
Čitavu konferenciju možete pogledati na sledećem snimku:
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