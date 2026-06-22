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Na konferenciji za medije organizovanoj povodom njegovog povratka u Panatinaikos pričao je o brojnim temama.

Povratak Obradovića u klub iz Atine posle 14 godina izazvao je puno pažnje. U dvorani su trofejnog trenera dočekali brojni navijači, a sala u kojoj je održana konferencija je bila krcata.

Čovek koji je vodio Panatinaikos od 1999. do 2012. godine je tokom konferencije za medije dva puta pomenuo Partizan koji je napustio u novembru 2025. godine nakon lošijih rezultata na početku sezone.

Upitan je kada je ideja o povratku u Panatinaikos postala "zrela"?

"Ovih dana", odgovorio je Željko Obradović i nastavio:

"Napustio sam Partizan u novembru, imao sam puno poziva i poruka od prijatelja. Rekao sam da ću pričati u ovom periodu. I, imali smo sastanak pre dva dana, tako se dogodilo. Verujem da je bilo potrebno da poštujem sebe i naravno, tokom ovog perioda sam razmišljao o mnogim stvarima. Sa Janakopulosom je bio otvoren razgovor i evo nas ovde. Jednostavne stvari su jednostavne stvari", rekao je Obradović.

1/10 Vidi galeriju Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC

Drugi put kada je pomenuo Partizan bilo je na pitanje o takmičenju sa Olimpijakosom koji je u prethodnom periodu imao velike uspehe.

"Bio sam veoma srećan u Partizanu... Ispred mene nikada ne stavljam clijeve o kojima razmišljam. U novembru sam doneo veoma tešku odluku i nakon toga sam pokušao da radim stvari van košarke i nisam o tome razmišljao. Prijateljima i menadžeru sam rekao da ne želim da slušam o košarci. Ti radi svoj posao, a kada dođe vreme sešćemo i pričaćemo. Da pričamo o ovom klubu... Mislim da nema potrebe. Ponosni smo zbog prošlosti i toga šta je Panatinaikos ovde. Sa moje strane, poštovaću svakog protivnia u grčkoj ligi i Evroligi. Moramo da pazimo na sebe i da radimo", poručio je Obradović.

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