Olimpijakos se rastao sa Frenkom Nilikinom, bivšim igračem Partizana.
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NILIKINA NAPUSTIO OLIMPIJAKOS! Grčki klub se rastao sa bivšim igračem Partizana!
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Frenk Nilikina više nije košarkaš Olimpijakosa, potvrdio je grčki klub.
Posle jedne od najuspešnijih sezona u novijoj istoriji kluba, Olimpijakos je potvrdio još jedan odlazak iz svojih redova.
Frenk Nilikina u dresu Olimpijakosa Foto: Profimedia
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Dvadesetsedmogodišnji reprezentativac Francuske stigao je u Olimpijakos uoči sezone 2025/26, a bio je deo ekipe koja je osvojila duplu krunu – titule prvaka Evrolige i Grčke.
Nilikina je tokom sezone odigrao 24 utakmice u elitnom evropskom takmičenju, uz prosek od 4,5 poena, 1,1 skoka i 1,6 asistencija po meču.
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