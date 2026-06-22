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Frenk Nilikina više nije košarkaš Olimpijakosa, potvrdio je grčki klub.

Posle jedne od najuspešnijih sezona u novijoj istoriji kluba, Olimpijakos je potvrdio još jedan odlazak iz svojih redova.

Frenk Nilikina u dresu Olimpijakosa Foto: Profimedia

Dvadesetsedmogodišnji reprezentativac Francuske stigao je u Olimpijakos uoči sezone 2025/26, a bio je deo ekipe koja je osvojila duplu krunu – titule prvaka Evrolige i Grčke.

Nilikina je tokom sezone odigrao 24 utakmice u elitnom evropskom takmičenju, uz prosek od 4,5 poena, 1,1 skoka i 1,6 asistencija po meču.

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Frenk Nilikina Izvor: Mondo/Tijana Jevtić