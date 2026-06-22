Ibon Navarro je novi trener Crvene zvezde, stigao je u Beograd i posetio Mali Kalemegdan. Očekuju ga izazovi u novoj sezoni.
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Španac Ibon Navaro i zvanično je predstavljen kao novi trener Crvene zvezde.
Tim povodom Zvezda se oglasila na Tviteru i poželela dobrodošlicu Navaru u Beograd:
- Novi trener KK Crvena zvezda Meridianbet, Ibon Navarro, stigao je u Beograd. Iskoristio je nekoliko dana u prestonici za razgovore sa rukovodstvom kluba i prve dogovore u vezi sa planovima za novu sezonu.
Posetio je Mali Kalemegdan, mesto gde je sve počelo za crveno-bele, kao i trening salu, klupske prostorije i svoje novo radno mesto u Hali Aleksandar Nikolić.
Dobro nam došao, treneru, i mnogo sreće u radu - napisali su iz Zvezde.
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