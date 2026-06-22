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KK Partizan krenuo je u remont tima za predstojeću sezonu.

Klub su u međuvremenu napustili Dvejn Vašington i Nik Kalates, a poslednji od koga su se crno-beli oprostili je Sterling Braun.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

To nije promaklo aktuelnom lideru Partizana Karliku Džonsu koji se storijem na svom Instagramu oprostio od pomenutog trilinga, sada već bivših asova "parnog valjka".

Podsetimo, Karlik Džons je nedavno produžio ugovor sa Partizanom do leta 2028. godine.

Dileme nema da nas očekuje još odlazaka iz Humske...

1/3 Vidi galeriju Karlik Džons se oprostio od Brauna, Kalatesa i Vašingtona Foto: Printscreen/Instagram/carlikjones, Printscreen / Instagram / carlikjones

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