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Košarkaški klub Crvena zvezda zainteresovan je za dovođenje američkog plejmejkera Šejna Larkina, a prema navodima turskih medija crveno-beli su već uputili ponudu za jednog od najiskusnijih bekova u Evroligi.

Ipak, realizacija transfera trenutno deluje veoma komplikovano, pre svega zbog finansijskih uslova. Kako se navodi, ponuda Crvene zvezde iznosi manje od dva miliona dolara, što je značajno ispod onoga što bi bilo potrebno da se posao završi, preneli su tursi mediji.

1/4 Vidi galeriju Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najveća prepreka je Larkinov postojeći ugovor sa Anadolu Efesom. Turski klub bi, prema navodima, morao da pronađe način da pokrije njegovu godišnju platu od čak 3,8 miliona dolara, što predstavlja veliki izazov za eventualni dogovor.

Larkin je godinama bio jedan od simbola uspeha Anadolu Efesa. Zajedno sa Vasilijem Micićem predvodio je turski tim do dve uzastopne titule prvaka Evrope i tada je važio za jednog od najopasnijih ofanzivaca na Starom kontinentu.

Njegova sposobnost da rešava utakmice, šutira iz svih pozicija i preuzima odgovornost u ključnim momentima učinila ga je jednim od najboljih strelaca Evrolige u prethodnoj deceniji.

Crvena zvezda je i ranije pokazivala interesovanje za Larkina, ali su finansijski zahtevi svaki put bili prepreka. Ovoga puta postoji kontakt, ali će mnogo toga zavisiti od toga da li će strane uspeti da pronađu zajednički jezik.

Ove sezone američki plejmejker imao je nešto manju ulogu zbog problema sa povredama. Odigrao je samo 12 utakmica u Evroligi, ali je i dalje pokazao klasu – prosečno je beležio 15,2 poena i 4,2 asistencije.

Navijači Crvene zvezde sada sa pažnjom prate razvoj situacije, ali je jasno da bi dolazak Larkina predstavljao jedan od najvećih transfera crveno-belih u poslednjih nekoliko godina.

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