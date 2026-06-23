REALOV ŠAMAR ZA NBA! Madriđani stavili tačku i prekinuli neizvesnost! Evroliga strpljivo čekala i dočekala...
Dugo se spekulisalo na temu Madriđana i evropskog takmičenja, a prema izveštavanju medija širom Evrope delovalo je da je blizu izlazak ovog velikana iz organizacione strukture, samim tim i iz lige.
Projekat NBA Evropa je bio primamljiv za Real, međutim, u prestonici Španije su doneli odluku da ostanu verni Evroligi i potpisali su novi desetogodišnji ugovor.
To će biti veliki udarac za NBA koji je pokušao da "ukrade" Evroligi jedan od najvažnijih klubova.
Moguće je da su najavljene promene u Evroligi uticale na ovakvu odluku, ali i činjenica da su ostali klubovi još ranije produžili ugovore.
Real je bio poslednji tim koji se čeka, a čelni ljudi "kraljevskog kluba" su na kraju doneli odluku.
Real će biti jedna od ekipa koja će postati franšiza, a zvanična potvrda se očekuje na sledećem sastanku borda Evrolige.
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