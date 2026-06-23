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Košarkaški klub Panatinaikos oprostio se od američkog centra Keneta Farida, koji je napustio grčki klub nakon isteka svog ugovora. Željko Obradović nije bio zainteresovan da produži ugovor sa iskusnim centrom.

"Hvala ti što si delio svoju strast i posvećenost sa nama. Želimo ti sve najbolje u budućnosti, i na ličnom, i na profesionalnom nivou", piše u objavi Panatinaikosa na društvenoj mreži Iks.

Farid (36) se nedavno priključio ekipi Kangreherosa de Santursea iz Portorika, za koju je noćas odigrao svoju prvu utakmicu.

Američki centar je u Panatinaikos došao u novembru prošle godine, usled povreda centara Matijasa Lesora, Omera Jurcevena i Rišona Holmsa.

Nekadašnji košarkaš Denvera je za Panatinaikos u nedavno završenoj sezoni u Evroligi u proseku beležio 5,8 poena i 3,9 skokova.