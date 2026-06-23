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Kem Birč i Devon Hol nisu više košarkaši Fenerbahčea, saopštio je turski klub.

Hol (30) je igrao za Fenerbahče od 2024. godine, a sa turskim klubom osvojio je šest trofeja. Američki košarkaš je ranije igrao za Olimpiju iz Milana, Bamberg i Oklahomu.

On je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 8,3 poena, 2,9 skokova i 2,6 asistencija po utakmici.

Birč (33) je bio član turskog kluba od 2024. godine, a pre toga je igrao za Đironu, Toronto, Orlando, Olimpijakos i Ušak. Kanadski košarkaš je sa Fenerbahčeom osvojio šest trofeja.

Birč je prošle sezone za turski klub odigrao 43 meča u Evroligi, a prosečno je beležio 3,9 poena i četiri skoka po utakmici.

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