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Vest, da je Šejn Larkin na meti Crvene zvezde, podigla je prašinu u evropskoj košarci.

Sudbina Šejna Larkina jedna je od glavnih tema ovog leta u evropskoj košarci. Nakon veoma turbulentne sezone 2025/26 u dresu Anadolu Efesa, iskusni plejmejker mogao bi da promeni sredinu, ali prema informacijama iz Turske - Crvena zvezda nije njegova željena destinacija.

Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Larkin je tokom prethodne sezone bio deo brojnih problema koji su pratili Efes, a dodatni udarac za klub predstavljala je njegova povreda, koja ga je na duži period udaljila sa terena. U međuvremenu, košarkaški insajderi sve češće najavljuju njegov odlazak iz Istanbula.

Prema navodima turskih medija, Crvena zvezda pokazala je ozbiljno interesovanje za američkog organizatora igre i bila spremna da preuzme čak 50 odsto njegove plate, dok bi preostali deo ugovora nastavio da pokriva Anadolu Efes.

Međutim, Larkin navodno nema nameru da se preseli u Beograd. Njegova želja je da ostane u Istanbulu i karijeru nastavi u redovima najvećeg rivala Efesa – Fenerbahčea.

Šejn Larkin Foto: Starsport

Takav scenario ne odgovara čelnicima Efesa, koji nisu oduševljeni mogućnošću da jedan od najvažnijih igrača poslednje ere kluba pojača direktnog konkurenta. Zbog toga su spremni da finansijski učestvuju u njegovom odlasku samo ukoliko nova destinacija bude van Istanbula.

Ipak, situacija bi mogla da dobije potpuno novi obrt. Navodno se već vode razgovori između Efesa i Fenerbahčea, a kao moguće rešenje pominje se razmena igrača u kojoj bi Omer Jurtseven krenuo u suprotnom smeru. Uz to, na stolu je i opcija otkupne klauzule koja bi omogućila realizaciju transfera.

Rasplet ove transfer sage očekuje se u narednim danima, ali jedno je sigurno - prema trenutnim informacijama, Šejn Larkin ne želi da obuče dres Crvene zvezde i prioritet mu je ostanak u Istanbulu, ali u redovima Fenerbahčea.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir