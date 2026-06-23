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Budućnost Donatasa Motiejunasa u Crvenoj zvezdi i dalje je neizvesna, a iskusni litvanski centar već se nalazi na radaru nekoliko evroligaških klubova.

Prema informacijama koje prenosi "BasketNews", Crvena zvezda još nije donela konačnu odluku o statusu 35-godišnjeg veterana za narednu sezonu, što ostavlja mogućnost da Motiejunas ostane u Beogradu, ali i da promeni sredinu.

1/6 Vidi galeriju Iskusni litvanski centar - Donatas Motejunas Foto: Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U međuvremenu, za nekadašnjeg NBA centra zainteresovani su i drugi klubovi iz Evrolige, a među njima se posebno izdvaja Anadolu Efes, koji pažljivo prati razvoj situacije i razmatra mogućnost angažovanja Litvanca.

Motiejunas se na tržištu i dalje ceni kao iskusan igrač koji donosi stabilnost u svlačionici i može da pruži veoma kvalitetne minute kada je to potrebno. Upravo je takav utisak ostavio i po dolasku u Crvenu zvezdu. Nakon rastanka sa Monakom, Motiejunas je na početku sezone stigao u Beograd i brzo postao važan deo tima tokom perioda preporoda crveno-belih.

Posebno se istakao tokom serije od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi nakon promene trenera. U tom periodu prosečno je beležio 8,9 poena, 2,8 skokova, od čega 1,4 ofanzivna, kao i jednu asistenciju po utakmici za svega 16 minuta provedenih na parketu. Uz to, šutirao je impresivnih 58 odsto za dva poena.

Ostaje da se vidi da li će Crvena zvezda odlučiti da zadrži iskusnog centra ili će Motiejunas karijeru nastaviti u nekom drugom evroligaškom klubu, dok Anadolu Efes već vreba priliku da ga dovede u svoje redove.

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